Под завалами поврежденного при взрыве бытового газа дома в Ростовской области обнаружили еще одного человека

В настоящее время его извлекают, информации о его состоянии нет, сообщил ТАСС представитель районной администрации. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сказали, что в поисках участвуют около 90 человек и больше 20 единиц техники. Работы спасателей осложнены из-за возможной угрозы обрушения здания, отметили в ведомстве.

Хлопок бытового газа произошел этой ночью в двухэтажном 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района. Произошло обрушение кровли на площади 50 кв. метров. Погибли два человека, в том числе ребенок. 12 эвакуированы. Пункт временного размещения организован на базе местной больницы. Полиция начала проверку по факту взрыва. Конструкции поврежденного здания обследуют на прочность с помощью комплекса «Стрела», который уже направлен на место происшествия из Ростова-на-Дону.