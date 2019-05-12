МВД считает, что дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства. В министерстве также отметили, что сейчас информация о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с начала месяца, на официальном сайте Росстандарта отсутствует. Вместе с тем, по данным МВД, отдельные нормы данного предварительного национального стандарта противоречат другим в области организации и безопасности дорожного движения, ПДД, а также Конвенции о дорожных знаках и сигналах, которую Россия ратифицировала. Ранее со ссылкой на пресс-службу Росстандарта сообщалось, что национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера, начинает действовать в России с 1 мая.