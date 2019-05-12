Мотоциклисты организуют пробег в память о Сергее Доренко. Об этом сообщил «Эху» организатор акции, бизнесмен Максим Валетский. Сбор участников в 14 часов у редакции радиостанции «Говорит Москва» на Пятницкой улице. Байкеры проедут по Садовому кольцу и возложат цветы на месте гибели журналиста. Валетский отметил, что акция не согласована.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты. Церемония прощания пройдёт сегодня на Троекуровском кладбище.