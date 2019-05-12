На Камчатке спасатели обнаружили двоих мужчин, которые 6 дней дрейфовали в Тихом океане на перевернувшейся лодке

Как рассказали Интерфаксу в пресс-службе краевого главка МЧС, трое мужчин вышли на резиновой моторке из Петропавловска-Камчатского в сторону поселка Усть-Камчатск. В 150-ти километрах от краевого центра, в районе бухты Малая Медвежка, они перевернулись. Двоим удалось зацепиться за борт и забраться на лодку. С помощью лопаты они догребли до берега и дозвонились в службу спасения. Пострадавших эвакуировали на спасательном катере сотрудники регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Медицинская помощь им не потребовалась. Поиски третьего мужчины закончились безрезультатно.