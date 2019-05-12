До двух человек возросло число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области

Девочка 2010 года рождения скончалась в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее стало известно о погибшем мужчине и двух пострадавших. Кроме того, под завалами может находиться еще один человек, его ищут. Как сообщалось, хлопок бытового газа произошел этой ночью в двухэтажном 16-квартирном доме в поселке Чистоозерный. Произошло обрушение кровли на площади 50 кв. метров. Эвакуированы 12 человек. Пункт временного размещения организован в местной больнице, но пока туда никто не обратился. Как говорят в поселковой администрации, люди располагаются у родственников.

К аварийно-спасательным работам привлечены около 90 человек и более 20 единиц техники. Из Ростова-на-Дону на место направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории с комплексом

«Стрела» для обследования конструкции здания.