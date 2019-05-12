Французские архитекторы представили проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле. По задумке, Нотр-Дам станет «зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет». Авторы предложили выполнить крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло. На шпиль установят медного петуха, который раньше венчал собор и уцелел после пожара. На крыше предлагается разбить сад и огород. Они смогут приносить более 20 тонн овощей и фруктов в год, их будут бесплатно раздавать нуждающимся. Архитекторы выразили надежду, что восстановленный собор станет новым лицом церкви в XXI веке.