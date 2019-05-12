Один человек погиб, двое пострадали в результате хлопка бытового газа в Ростовской области

Об этом сообщили «Интерфаксу» в областном главке МЧС. Инцидент произошел этой ночью в двухэтажном 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района. Пострадавшие госпитализированы. Повреждения получили две квартиры, произошло обрушение кровли. Под завалами могут находиться люди. На месте работают 18 человек и 7 единиц техники. На базе соседней школы развернут пункт временного размещения для жильцов.