Илон Маск ответит в суде за оскорбление дайвера, помогавшего спасать подростков из затопленной пещеры в Таиланде

Заседание должно пройти в суде Лос-Анджелеса 22 октября. На основателя Space X пожаловался Верн Ансворт, которого предприниматель в своем твите обозвал педофилом. Ранее этот дайвер обвинил Маска, предложившего помощь в спасении подростков из пещерного комплекса Тхам Луанг, в «желании попиариться». Ансворт намерен добиваться материальной компенсации в размере не менее 75 тысяч долларов.