Французский кинорежиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо умер в Париже в возрасте 74 лет

Об этом рассказали Le Monde члены его семьи. Как передает France24 со ссылкой на окружение режиссера, он скончался в больнице после продолжительной болезни. Бриссо получил известность благодаря картине «Шум и ярость», а фильм «Белая свадьба» с Ванессой Паради в главной роли был номинирован в двух категориях премии «Сезар» и оказался самым коммерчески успешным. Бриссо завоевал две второстепенные награды Каннского фестиваля, получил «Золотого леопарда» — главный приз кинофестиваля в Локарно — за фильм «Девушка из ниоткуда». В 2005 году режиссера приговорили к году лишения свободы за сексуальные домогательства к двум актрисам.