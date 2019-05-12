В посольстве Венесуэлы в Вашингтоне отключили свет и водоснабжение

«Нет света, нет воды, мало еды», — написала в Twitter правозащитница Медея Бенджамин, добавив, что активисты «держатся твердо». Она считает, что таким образом американские власти хотят «выкурить» из дипмиссии сторонников действующего президента Николаса Мадуро. Они находятся в здании несколько недель. Целью своей миссии они называют противостояние военному вмешательству США в дела Венесуэлы. Дипломаты оставили здание после того, как Мадуро разорвал дипотношения с США.