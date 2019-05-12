США провели успешные испытания противоракеты SM-3

Она предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Видео запуска опубликовала пресс-служба Пентагона. Сообщается, что запуск был произведен 10 мая в ходе учений «Грозный щит» с ракетного эсминца Roosevelt. Разработка зенитных управляемых ракет SM-3 завершилась в январе прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что оружие будет развернуто в Польше и Румынии для ответа Европы на потенциальные баллистические угрозы, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России. Москва ранее предупредила, что в случае испытания этой противоракеты даст ответ, в том числе и технический.