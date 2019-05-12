Высланного из Белоруссии участника протестов в Ингушетии Исмаила Нальгиева привезли в Нальчик

Ему предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщил «Новой газете» адвокат Андрей Сабинин. Защитник уточнил, что дело касается протестов в столице Ингушетии Магасе, прошедших в конце марта. По нему арестованы более 20 человек. Когда пройдет судебное заседание по избранию меры пресечения для Нальгиева, не известно, адвокат отметил, что это будет после 12 мая.