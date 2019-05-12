Разделение Facebook и принадлежащих ему WhatsApp и Instagram на отдельные компании не поможет решить проблемы соцсети, считает ее глава Марк Цукерберг. Он выразил мнение, что «те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как …[Facebook], может вкладывать миллиарды долларов в год… в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы». В интервью каналу France Info Цукерберг также сказал, что в этом году бюджет Facebook на безопасность превысил весь доход компании, полученный после выхода на биржу в 2012 году. Таким образом, он прокомментировал колонку сооснователя компании Криса Хьюза в которой тот призвал власти США разрушить «монополию» Facebook.