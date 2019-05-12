Около 19 тысяч человек приняли участие в субботней акции «желтых жилетов», 26-й по счету с начала движения

Она стала самой малочисленной с ноября прошлого года. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны. В Париже в протестах участвовали более 1,5 тысяч манифестантов. Больше всего митингующих вышло на улицы Лиона, Нанта и Монпелье. Телеканал отмечает, что сами «желтые жилеты» не согласны с такой оценкой — по их данным, в протестах по всей стране участвовали свыше 37 тысяч человек. Как сообщает France Info, в Лионе полиции пришлось применить против протестующих слезоточивый газ в ответ на брошенные в сотрудников правопорядка предметы. В Нанте задержаны 12 манифестантов.