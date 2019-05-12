Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил замглавы своей администрации Алексея Филатова

Указ был подписан накануне и опубликован на сайте главы государства. Причины не сообщаются.

В конце апреля стало известно, что Филатов и ряд других высокопоставленных украинских чиновников отказались идти на допрос в Генпрокуратуру. Филатов проходит в качестве подозреваемого по делу бизнесмена Сергея Курченко, которого называют членом «семьи» экс-президента Украины Виктора Януковича и обвиняют в особо опасных преступлениях против государства.