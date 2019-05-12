В Москве найден мертвым помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов

Об этом сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Тело 23-летнего мужчины обнаружили в съемной квартире, где он проживал один, уточнил собеседник КП. По данным издания, на теле молодого человека есть ссадины и кровоподтеки, а во рту был галстук. Основная версия — криминальная и не связана с профессиональной деятельностью. По подозрению в причастности к смерти помощника прокурора задержан его коллега, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, речь может идти об убийстве по неосторожности, возбуждено уголовное дело.