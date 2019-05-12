Сергея Доренко сегодня похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания начнется там в 11 часов.

Так, больше 10 лет назад, Сергей Доренко готовился к «Утренним разворотам» на «Эхе Москвы». На радио он пришел, когда на его телевизионной карьере был поставлен крест. В 90-е Доренко был звездой ОРТ. В 99-ом, мрачный и агрессивный на экране, он постоянно атаковал самого сильного претендента на власть в стране, премьера Евгения Примакова и его союзника мэра Москвы Юрия Лужкова. Телекиллер – как называли Доренко – ослабил позиции соперников Владимира Путина. И назначенный Ельциным преемник вскоре стал президентом. А через несколько месяцев затонула подлодка «Курск». И Доренко вышел в эфир с передачей, которую невозможно представить на нынешнем ТВ. Он прямо обвинил президента во лжи.

Доренко был уволен. А через 4 года, в 2004-ом, он выступил в Киеве на Майдане во время Оранжевой революции и заявил, что Путина надо посадить в клетку.



В прошлом году в интервью Юрию Дудю Доренко сказал, что ему не пришлось извиняться за это на коленях и что Россией правят очень просвещенные люди. 9 мая Сергей Доренко погиб во время поездки на мотоцикле, по словам врачей, от разрыва аорты.

В последние годы Сергей Доренко руководил радио «Говорит Москва». Ему было 59.