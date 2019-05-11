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23:01, 11 мая 2019

Предложение разделить Facebook и выделить мессенджеры в отдельные компании не поможет решить проблемы соцсети

Таким образом глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал инициативу сооснователя ФБ Криса Хьюза, который выразил опасения в связи с  авторитарными методами Цукерберга и  угрозе, которую он  представляет для демократии. В интервью каналу France Info Цукерберг сказал, что те, кто заботится о демократии, будут рады иметь компанию, которая может вкладывать миллиарды долларов в  создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы.



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