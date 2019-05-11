Предложение разделить Facebook и выделить мессенджеры в отдельные компании не поможет решить проблемы соцсети

Таким образом глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал инициативу сооснователя ФБ Криса Хьюза, который выразил опасения в связи с авторитарными методами Цукерберга и угрозе, которую он представляет для демократии. В интервью каналу France Info Цукерберг сказал, что те, кто заботится о демократии, будут рады иметь компанию, которая может вкладывать миллиарды долларов в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы.