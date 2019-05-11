Певица Оксана Яковлева, супруга бывшего депутата от ЕР от Щелково сняла ко Дню победы ролик с танцами на шесте

Из одежды на ней были только пилотка, гимнастерка и трусы. В качестве мелодии для стриптиза девушка выбрала песню «Смуглянка-молдаванка» из советского кинофильма «В бой идут одни старики». У себя в Иестаграме Яковлева утверждает, что никакого , как она выразилась, «гнилого смысла» в свою работу не вкладывала.

В прошлом голу Оксану Яковлеву оштрафовали за то, что она перекрыла МКАД снимая свой клип.