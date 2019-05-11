Белоруссия готовится предъявить России счет за  ущерб нанесенный загрязненной хлоридами российской нефтью

О предполагаемой сумме сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ущерб, о котором говорит Лукашенко, явно завышен, — так считает первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

Между тем, Мозырский НПЗ уже приступил к переработке кондиционного сырья из России, а Украина возобновила транзит качественной российской нефти по трубопроводу «Дружба». По данным Следственного комитета России, нефть в трубопроводе «Дружба» была загрязнена хлоридами при попытке скрыть хищения. По версии следствия, загрязненное сырье было добавлено в узел слива на территории Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Арестованы четверо подозреваемых. Еще двое объявлены в розыск.