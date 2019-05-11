Водо— и  электроснабжение посольства Венесуэлы в Вашингтоне прекращено

Об этом ТАСС сообщили активисты венесуэльского антивоенного движения «Коуд пинк», которые с середины апреля блокируют дипмиссию, не давая занять ее представителям оппозиции во главе с Карлосом Веккьо. Последний был ранее назначен лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном

Гуайдо временным поверенным в делах Каракаса в США. Вашингтон считает промадуровских активистов, засевших в посольстве, нарушителями и давно призывает их покинуть диппредставительство.