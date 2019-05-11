В результате столкновения двух барж и танкера в прибрежных водах штата Техас произошла утечка нефтепродуктов

В результате столкновения двух барж и танкера в прибрежных водах штата Техас произошла утечка примерно 9 тыс. баррелей нефтепродуктов. Об этом сообщает телеканал Си-эн-эн со ссылкой на власти американского Хьюстона. Столкновение судов произошло накануне недалеко от портовой зоны. Одна из барж получила серьезное повреждение, утечка нефтепродуктов из нее до сих пор не остановлена. Причина столкновения пока неизвестна.