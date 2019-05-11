Комиссия по лицензированию РФС рассмотрит заявки клубов «Сочи» и «Тамбов» на допуск к участию в Российской премьер-лиге 15-го мая. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

Сегодня «Тамбов» и «Сочи» по спортивному принципу обеспечили себе участие в премьер-лиге в следующем сезоне. Между тем, после сегодняшнего разгрома от «Краснодара» премьер-лигу покинет клуб «Енисей».