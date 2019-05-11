Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28 тура чемпионата РФ по футболу

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1. В турнирной таблице «Ахмат» занимает седьмое место, «Крылья Советов» идут на 13-й позиции. Обеим командам по итогам сезона предстоят переходные матчи с четвертой и третьей командами Олимп — Футбольной национальной лиги за право остаться в высшем дивизионе.