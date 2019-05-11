Дональд Трамп призвал во избежание американских пошлин перенести производство товаров в США

В своем Твиттере президент США пишет, цитирую: «такой простой способ избежать пошлин. Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах, это очень просто».

Напомню, сегодня Трамп распорядился приступить к подготовке введения повышенных таможенных пошлин практически на весь оставшийся импорт из Китая, который ранее не подлежал налогообложению. Это составляет около 300 миллиардов долларов. Теперь практически все китайские товары будут облагаться в США пошлинами по ставке 25%, а не 10, как было ранее.