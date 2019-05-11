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19:32, 11 мая 2019

После очистки белорусской части трубопровода «Дружба» от некондиционной нефти, возобновили поставки в Европу

После очистки белорусской части трубопровода «Дружба» от некондиционной нефти, украинские операторы возобновили поставки в Европу. Как сообщает «Укртранснафта», венгерский оператор по итогам дополнительных исследований российских углеводородов подтвердил готовность их  принимать. Транзит через Украину прекратился 25 апреля. 19 апреля, на загрязненную хлорорганикой российскую нефть пожаловались в «Белнефтехиме».



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