После очистки белорусской части трубопровода «Дружба» от некондиционной нефти, возобновили поставки в Европу

После очистки белорусской части трубопровода «Дружба» от некондиционной нефти, украинские операторы возобновили поставки в Европу. Как сообщает «Укртранснафта», венгерский оператор по итогам дополнительных исследований российских углеводородов подтвердил готовность их принимать. Транзит через Украину прекратился 25 апреля. 19 апреля, на загрязненную хлорорганикой российскую нефть пожаловались в «Белнефтехиме».