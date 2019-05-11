Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писательницей Еленой Чижовой

Ей грозит уголовное преследование из-за статьи в швейцарской газете о блокаде Ленинграда. Чижова пишет, что память о блокаде в советском обществе долгое время была под негласным запретом, а её история мало известна на Западе, в отличие от темы Холокоста и сталинского ГУЛАГа. Она также возлагает ответственность за гибель жителей Ленинграда во время блокады не только на нацистскую Германию, но и на Иосифа Сталина, который, по её словам, ненавидел город. После публикации статьи Чижову подвергли резкой критике в прокремлёвских изданиях, обвиняя в оскорблении чувств ветеранов, а политолог Наталия Елисеева потребовала возбудить против Чижовой уголовное дело за «оправдание нацизма».