Многие из погибших в аэропорту «Шереметьево» пассажиров суперджета не успели даже расстегнуть ремни безопасности

Как заявил ТАСС источник в правоохранительных органах, на это указывает положение тел жертв катастрофы. Их смерть наступила от отравления продуктами горения. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Источник добавил, что пассажиры, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера. По словам собеседника ТАСС, информация о том, что забиравшие ручную кладь пассажиры помешали эвакуации из горящего самолета, не подтвердилась.