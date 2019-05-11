Сочи и Тамбов официально стали клубами российской футбольной Премьер-Лиги, причем для этого им даже не пришлось выходить на поле.

Оба клуба оторвались от ближайшего преследователя Томи на 7 очков. Сегодня томская команда проиграла ярославскому Шиннику 0-1, пропустив после удара 37-летнего нападающего Эльдара Низамутдинова. В оставшихся двух матчах Томь не сможет догнать соперников даже теоретически. Тем не менее говорить о том, что победители турнира ФНЛ обязательно сыграют в Премьер-Лиги пока нельзя. У Сочи положение в этом смысле основательнее. Есть стадион, на котором игрались матчи Чемпионата мира и стабильное финансирование. Тамбову уже пригрозили, что он не сможет пройти лицензирование. У клуба долги перед ФНЛ. Кроме того, стадион Спартак не удовлетворяет требованиям РПЛ и если положение не будет исправлено, играть предстоит в другом городе. Поговаривают, к примеру, о Саранске, где тоже есть арена, построенная к Чемпионату мира. Расстояние между городами 400 километров.

Сегодня стал известен и первый из двух неудачников Премьер-Лиги. Енисей проиграл Краснодару 0-4 и покидает высший дивизион.