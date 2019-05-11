Россиянку Мария Бутину, осужденную в США, перевели из СИЗО в тюрьму штата Вирджиния

Она отбывает срок за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Мария Бутина теперь содержится в тюрьме Northern Neck, сведения о ее переводе появились в базе данных пенитенциарного учреждения, пишет агентство ТАСС. При этом при регистрации ее фамилию указали с ошибкой, добавив букву «Л» — в базе она значится как «Мария Бултина», также в ее дате рождения перепутаны месяцы. Отец россиянки рассказал ТАСС, что родственникам не удалось выйти с ней на связь после перевода в эту тюрьму, и пока неизвестно, когда они смогут поговорить с девушкой. В пенитенциарном учреждении Бутина будет находиться до ноября. Летом прошлого года здесь провел несколько недель бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле. Она пошла на сделку со следствием, признав себя виновной в заговоре против США и работе в качестве иностранного агента в интересах Кремля. В марте россиянку приговорили к полутора годам заключения, засчитав месяцы, которые она провела под следствием. Сразу после освобождения в ноябре девушка будет депортирована из США без права получения разрешения на въезд в страну в течение 10 лет.

Москва неоднократно заявляла, что дело против Марии Бутиной сфабриковано. В МИДе приговор россиянке назвали «позорным пятном на американской судебной системе», выполнившей политический заказ.