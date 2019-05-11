Александр Лукашенко обвинил Россию в ущербе на «сотни миллионов долларов» от «грязной» нефти

По словам президента Белоруссии, некондиционная нефть из России за неделю «съедала» по 4 — 5 мм толщины стенок трубопровода. Как передает «Белта», президент Белоруссии пояснил, что при оценке суммы будет учитываться ущерб, нанесенный самому нефтепроводу, его оборудованию и двум НПЗ.

Лукашенко также заявил, что запретил останавливать транзит нефти из России на время ремонта трубопровода «Дружба», чтобы не нанести России еще большего ущерба.