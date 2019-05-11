Директор Открытой России и лидер петербургского штаба Навального в Петербурге вышли из под ареста

Из задержали во время разгона первомайского шествия.

10 суток провели под арестом Исполнительный директор Открытой России Андрей Пивоваров и лидер петербургского штаба Навального Александр Шуршев. Их признали виновными в организации несогласованного публичного мероприятия – митинга внутри шествия. Дело в том что марш по Невскому проспекту первого мая был санкционирован, но не смотря на это разогнан полицей. Силовики и судьи сочли что во время шествия проходил митинг — выкрикивали лозунги против Владимира Путина и временного губернатора петербурга Александра беглова, а также принесли плакаты. А митинг разрешён не был. Оппозиционеры и правозащитники называют это обсурдом. Отмечу что согласно документам любые лозунги были разрешены. Александра Шуршев и вовсе жестоко задержали когда он вёл переговоры с властями. На видеозаписи видно, как люди в форме просто напрыгивают на него сзади и швыряют на асфальт.

Шуршев подал заявление в следственный комитет с терованием возбудить уголовное дело против полицейских, которые его задерживали. Аналогичные бумаги отправили и другие организаторы первомайского оппозиционного шествия.