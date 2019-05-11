Во время вооруженного нападения боевиков на фешенебельный отель в Пакистане погиб сотрудник сил безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пакистанских вооруженных сил.

Неизвестные вооруженные люди атаковали гостиницу в портовом городе Гвадар и смогли занять первый этаж. Завязалась перестрелка. Несколько человек, находившихся в отеле, получили ранения. Их число не уточняется. Сообщалось лишь, что большинство постояльцев были эвакуированы.