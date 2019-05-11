В Пакистане боевики атаковали пятизвездочную гостиницу. Идет перестрелка

Территория пятизвездочного отеля Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар сейчас оцеплена полицией. К гостинице стянуты дополнительные отряды МВД и сил специального назначения. Звучат выстрелы, пишет газета Dawn По предварительной информации, в гостиницу проникли трое-четверо боевиков. В свою очередь, как сообщает издание Pakistan Today, в настоящее время внутри здания находятся не менее 70 человек, в том числе порядка 40 граждан Китая.. Боевики могут быть тяжело вооружены, отмечает издание. Как передает агентство «Рейтер», между сотрудниками безопасности гостиницы и преступниками завязалась перестрелка. По словам одного из сотрудников отеля, большинство гостей были эвакуированы.

Данных о пострадавших пока нет.