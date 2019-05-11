Петербургские литераторы опубликовали обращению в поддержку писателя Елены Чижовой

Ее обвиняют в реабилитации нацизма, за критику Сталина.

По словам литераторов, власти сегодня политизируют память о блокаде, превращают эту память в политическое оружие для расправы с инакомыслящими. Об этом говорится в заявлении петербургского пен клуба в поддержку писательницы Елены Чижовой. В обществе нет нормального диалога по этому поводу, считает одна из подписавших письмо, редактор блокадных дневников Наталия Соколовская



На Чижову написала донос политолог Наталия Елисеева, это произошло после того как пристальнтца в швейцарской прессе опубликовала статью. В ней она пишет, что Сталин способствовал плану Гитлера уморить Ленинград в блокаде. По мнению писательницы, Сталин испытывал неприязнь к Ленинграду. Чижова пишет, цитирую: «Нет другого объяснения тому факту, что во время блокады целые поезда вооружений с ленинградских заводов ехали на «материк», в то время как Сталин и его сообщники даже не снабжали город минимальными запасами». Теперь политолог Елисеева считает, что за такие слова писательницу надо привлечь по статье о реабилитации нацизма и неуважении к победе.

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