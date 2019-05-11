«Аэрофлот» объявил об отмене еще 14-ти парных рейсов самолетов «Сухой Суперджет 100»

Это следует из информационного табло на сайте аэропорта «Шереметьево». После катастрофы 5-го мая правительство не стало вводить временные ограничения на полеты «Суперджета». Компания «Аэрофлот» отменяет рейсы самостоятельно. О причинах отмены полетов авиакомпания не информирует.

Между тем, версия об ответственности пассажиров, забиравших ручную кладь из горящего самолета и мешавших эвакуации, оказалась несостоятельна.

После трагедии с лайнером, который в конце прошлой недели должен был улететь в Мурманск, но из-за проблем быстро вернулся в «Шереметьево», зазвучали обвинения в адрес некоторых пассажиров. Якобы из-за того, что они забирали с полок ручную кладь, эвакуация из суперджета осложнилась. И люди из хвостовой части самолёта, охваченной пламенем, выйти не успели. Информацию проверили, но подтверждений этому не нашли, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уверяет, что у большинства пассажиров в хвостовой части шансов спастись практически не было. Кроме тех, кто ещё до остановки самолёта после сильного удара о взлётно-посадочную полосу побежал по салону в переднюю часть. Многие люди в хвосте не успели расстегнуть ремни и погибли, отравившись продуктами горения. Об этом по словам источника агентства свидетельствует положение тел пассажиров. Кто-то мог потерять сознание при ударе «Суперджета» о бетонку, рассказал собеседник. О том, что большинство людей погибло от отравления при пожаре в самоёте, агентству подтвердили в медицинских службах. Эксперты путём генетической экспертизы пытаются установить личности погибших. Пока опознанных нет. Ранее некоторые выжившие пассажиры отрицали в интервью СМИ предположение о том, что люди в самолёте тормозили эвакуацию, пытаясь достать с полок ручную кладь. Цитата: «отстегнулся – уже не до портфеля, потому что сзади люди напирают и всё», это слова сидевшего на шестом ряду Кирилла Бабаева. В компании «Аэрофлот», которой лайнер принадлежал, отчитались, что эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90.

На борту сгоревшего «Супеджета» находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек, 10 пострадавших остаются в больницах.