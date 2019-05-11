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18:01, 11 мая 2019

Александр Лукашенко обвинил Россию в ущербе на «сотни миллионов долларов» от «грязной» нефти

По  словам президента Белоруссии, некондиционная нефть из России за неделю «съедала» по 4 — 5 мм толщины стенок трубопровода. Как передает «Белта», президент Белоруссии пояснил, что при оценке суммы будет учитываться ущерб, нанесенный самому нефтепроводу, его оборудованию и двум НПЗ. Ущерб в сотни миллионов долларов, о котором говорит Лукашенко, явно завышен, — так считает первые зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских. По его словам, оснований для объявления такой суммы нет.

Лукашенко также заявил, что запретил останавливать транзит нефти из России на время ремонта трубопровода «Дружба», чтобы не нанести России еще большего ущерба. Возобновление прокачки нефти подтверждают и белорусские, и украинские операторы нефтепровода.
Как сообщает концерн «Белнефтехим», «Мозырский НПЗ» уже приступил к переработке кондиционной нефти из  России. Полная очистка «Мозырского НПЗ» от загрязненной хлоридами российской нефти будет завершена к 12-му мая. О восстановлении транзита нефти в ЕС по  нефтепроводу «Дружба» заявляют и в компании УКРТРАНСНАФТА.
Кстати, Лукашенко похвалил Владимира Путина за своевременную и жесткую реакцию на загрязнение нефтепровода «Дружба». Президент Белоруссии добавил, что вопрос компенсаций за поставку некондиционной нефти не имеет никакого отношения к налоговому маневру, из-за которого между Москвой и Минском возникли разногласия. «С загрязнением нефти пусть они в России разбираются у себя сами», — заключил Лукашенко.
В случае с загрязненной хлоридами нефтью Лукашенко хочет получить двойную выгоду, — так считает старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ Юрий Баранчик.

По данным Следственного комитета России, нефть в трубопроводе «Дружба» была загрязнена хлоридами при попытке скрыть хищения. По версии следствия, загрязненное сырье было добавлено в узел слива на территории Самарской области. Возбуждено уголовное дело. Арестованы четверо подозреваемых. Еще двое объявлены в розыск.



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