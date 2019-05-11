Полная очистка Мозырского НПЗ от  загрязненной хлоридами российской нефти будет завершена к 12 мая

Об этом сообщил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Он подтвердил, что сейчас на этот НПЗ уже поступает очищенное сырьё. При этом НПЗ в Новополоцке до сих пор не обеспечен в полном объеме качественной кондиционной нефтью и работает на сниженной загрузке. По словам Рыбакова, на территории Беларуси скопилось около 1 миллиона тонн загрязненной нефти. Пока ее удалось вытеснить лишь из одной ветки нефтепровода.