Красноярский Енисей стал первым клубом, который официально покидает российскую футбольную премьер-лигу

Поражение от Краснодара делало спасительное 14 место недостижимым для сибирской команды, но в последних трех турах Енисей одержал две победы, а Краснодар напротив выиграл один матч из пяти. Тем не менее, эта встреча для южан сложилась довольно легко. Они забили в ворота Енисея по два гола в каждом из таймов, преимущественно ударами из-за штрафной. Только в одном случае мяч был доставлен в сетку после изящного паса Вандерсона. Газинский бил наверняка. Кроме полузащитника сборной России отличились Виктор Классон и два молодых дарования из академии Краснодара Сулейманов и Игнатьев. Итого 4-0 в пользу команды Мурада Мусаева. Краснодар за два тура до конца сохраняет третье место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. От ЦСКА команда оторвалась на пять очков, но у армейцев в запасе матч с Зенитом.

Матч Зенит ЦСКА состоится в воскресенье.