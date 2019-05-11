На обеспечение жильем пострадавшим от природных пожаров в Забайкалье правительство выделит 450 миллионов рублей

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Между тем, полпред президента в ДВО, вице-премьер Юрий Трутнев оценил ущерб Забайкальскому краю от природных пожаров в один миллиард рублей. Врио губернатора региона Александр Осипов оценил щерб по утерянном жилью в 320 миллионов рублей. Всего природные пожары уничтожили в регионе апреле более 100 домов в 14 населенных пунктах.