Крупнейший в Белоруссии НПЗ возобновил переработку нефти из России

Ранее в Минске пожаловались на загрязненное сырье.

Из пяти миллионов тонн загрязненной нефти на территории республики остается один миллион тонн. Это сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. По его словам, предстоит огромная технологическая работа по вытеснению оставшейся не соответствующей ГОСТу нефти. Что касается трубопроводной системы, то очистили пока одну ветку – ту, что ведет к Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Ранее белорусская сторона заявила, что загрязненная нефть повредила оборудование предприятия. В поставках обнаружили хлорорганику, которая разъедает трубы. Фактически речь идет о растворителе, который обычно закачивают в старые месторождения, чтобы обеспечить выход оставшейся нефти. В российском Следственном комитете считают, что некачественное сырье слили в магистральный трубопровод сотрудники компаний «Нефтеперевалка» и «Петронефть», чтобы скрыть хищения. Их объем СК оценил всего в миллион рублей. Объявленный в розыск бизнесмен Роман Трушев, который называет себя бывшим владельцем «Петронефти», скрывается в Германии. Он заявил «Дойче велле», что испортить такой объем нефти способен только большой поставщик, и что его делают козлом отпущения.

Белорусская сторона оценивает причиненный ущерб в сотни миллионов долларов.