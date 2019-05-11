В Москве в шестой раз за две недели задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

По сведениям «ОВД-Инфо», майор ракетных войск в отставке Владимир Скубак ранее выходил на одиночные пикеты к администрации президента 29 и 30 апреля, а также 6,8 и 9 мая. Сегодня к нему подошли две женщины. Одна из них развернула плакат «Остановим пятую колонну». Скубак вызвал полицию, но в итоге задержали всех троих. На офицера составили протокол о нарушении правил проведения публичным мероприятий. Ранее на Скубака составили протокол по статье о незаконном ношении военной формы и о мелком хулиганстве. В интервью изданию «Сибирь. Реалии» Скубак рассказывал, что ему не выплатили положенной по закону субсидии на жилье. Он уже 18 дней держит голодовку.