В Севастополе вице-адмирал Александр Моисеев поздравил войска с 274-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он сделал это время парада 9-го мая четыре раза. Видеозапись опубликовало на своем сайте общественное движение «Пятая оборона Севастополя».

Александр Моисеев до недавнего времени был командующим Черноморским флотом. Накануне парада его назначили командиром Северного флота.