Народный сход проходит в связи с застройкой Лосиного острова

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Гальперин добавил, что люди собрались без лозунгов и плакатов.
Сергей Шаргунов
писатель, депутат Государственной Думы
Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена
Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…
Анатолий Чубайс
гендиректор РОСНАНО
Окуджава был гражданином
Если бы не он, мы все были бы немного другими, и наше восприятие войны, и наша память о ней были бы другими…
В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск
Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...
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Парад Победы на Красной площади
Владимир Путин: Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков…
Кристина Потупчик
общественный деятель
Победа — с заключенными. Не с НКВД
В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…
Анна Федорова
Политтехнолог и феминистка
Никакой романтизации войны в этом не вижу
Война нанесла России такую жуткую травму, что хоть немного вдохновения и гордости нам тоже причитается. Героические образы защитников. Парады, да. «Бессмертный полк»...
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Шествие «Бессмертного полка» в Москве
Прямая трансляция…
Елена Чижова
писатель, директор Санкт-Петербургского ПЕН-клуба
Блокадная память
Постепенно приходишь к выводу, что в трагедии ленинградской блокады виноваты Гитлер и Сталин: эту трагическую фугу, они, два самых страшных диктатора XX века, сыграли в четыре руки…
Игорь Чубайс
доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»
Очиститься от сталинщины. Открытое письмо председателю ЦК КПРФ Г. Зюганову
Вы, Геннадий Андреевич, откровенно заменяете память о войне возвеличиванием Сталина и пытаетесь дискредитировать тех, кто «борется с портретами»...
Алексей Нарышкин
корреспондент «Эхо Москвы»
Сталинисты устроили праздничное шествие по центру Москвы
Участники признавались, что Сталин по сей день служит для них авторитетом…
Сергей Глазьев: Оккупация
Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…
Президент Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной Лиги упал, запнувшись о красный ковёр
Это произошло, когда глава государства приветствовал трибуны…
Артемий Троицкий
легендарный диджей
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Давайте организуем акцию «Бессмертный барак»
Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы в какой-то из важных дней — это может быть международный день политзаключённых, это может быть день издохновения палача Сталина, надо проводить такую же акцию…
Кусок эфира
Аркадий Дубнов: Мы должны скорбеть, а не праздновать
Я не понимаю, почему ради этой мерзкой политики удержания власти и консолидации вокруг этого праздника огромное количество людей должны быть обмануты в истинных целях вот этого победобесия…
Сергей Волков
Для Нюты и реальное завтра — уже поздно
Ей реально стыдно за каждую упущенную минуту. А мне стыдно, потому что я так не могу. Я могу отложить на завтра и послезавтра, на через неделю или месяц. «Никто ж не умрет, если я не сделаю». У Нюты — умрут…
Николай Кочелягин
режиссёр, выпускник журфака
Победобесия нет, но есть маразм
Позитивно празднование воспринимают только молодые люди и поколение за 80. Остальные пенсионеры и предпенсионеры испытывают горечь, раздражение, «смешанные чувства» или наплевательство…
Трибунал ООН в Гамбурге провел заседание по делу задержанных Россией украинских моряков
В качестве заявителя выступает Украина, и она хочет добиться освобождения своих людей, — сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат одного из задержанных Илья Новиков…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Очень быстро стало ясно, что речь идет не просто о взбрыке батьки, а о некотором количестве нефти, которая заполняет — на минуточку — 2 тысячи километров нефтепровода…
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях» Выбираем процесс для программы «Не так!»
Пилот гражданской авиации: О катастрофе Superjet в ШРМ
Ежегодной тренировкой «немедленного скорейшего возврата» вы формируете модель поведения, которую пилоты применяют на практике. Вы учите пилотов спешить. Спешка неминуемо ведет к ошибкам, иногда катастрофическим…
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Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен?
«Где эффективность, где самолеты, где деньги?» Спикер СФ критиковала SSJ-100 за пять месяцев до трагедии в Шереметьево…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист