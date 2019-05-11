Российские туристы застряли во Вьетнаме

Чартерный «Боинг» с россиянами на борту вылетел из города Камрань во Вьетнаме в Новокузнецк. Отправился с задержкой в три с половиной часа – должен был вылететь в 6 утра по местному времени, когда в Москве было еще два часа ночи, а взлетел только в 9.30. Однако потом самолет вернулся в Камрань. Как сообщил «Интерфаксу», один из пассажиров, экипаж заметил неисправность – у самолета компании «Азур Эйр» было спущено одно из колес шасси. Чтобы приземлиться, чартер кружил целых 4 часа, передает «Интерфакс» — так он вырабатывал топливо, чтобы не садиться с полными баками, это опасно. Из аэропорта россиян доставили в отель. Когда они вылетят на родину, пока неизвестно.

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