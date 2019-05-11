Лукашенко: Ущерб от поступления в Белоруссию загрязненной российской нефти составил сотни миллионов долларов

Ущерб от поступления в Белоруссию загрязненной российской нефти составил сотни миллионов долларов, — такую оценку привел президент республики Александр Лукашенко. Он уточнил, что это ущерб, нанесенный нефтепроводу, оборудованию и нефтеперерабатывающим заводам. По словам Лукашенко, точная сумма ущерба будет названа позже. Глава республики добавил, что пока не обсуждал компенсацию за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» с российским коллегой Владимиром Путиным, но напомнил, что Москва публично признала нанесение ущерба.