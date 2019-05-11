Суд в Киеве отказался запрещать закон об обязательном использовании украинского языка

Иск в окружной административный суд Киева подала одна из общественных организаций Украины. Его предъявили к председателю Верховной рады Андрею Парубию. Истцы через суд хотели запретить ему подписывать закон об украинском языке и отправлять документ на подпись президенту страны. Суд пришёл к выводу, что заявитель не доказал противоправности действий спикера парламента, не предоставив ни одного обстоятельства нарушений в своё подтверждение. Кроме того, двое депутатов Верховной Рады, согласно регламенту, инициировали процедуру отмены решения парламента о принятии этого закона, отмечает агентство УНИАН. Сам Парубий назвал иск цитата «попыткой пророссийского реванша», об этом он написал у себя в фейсбуке. Спикер парламента заверил, что закон на следующей неделе подпишут, и он вступит в силу.

Отметим, что избранный президент Украины Владимир Зеленский после победы на выборах обещал проверить документ на соответствие конституции.

Закон об украинском языке Верховная рада приняла около двух недель назад. Он станет единственным государственным языком страны. На нём обяжут разговаривать всех чиновников и руководителей госорганов, он будет обязательным для всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. За нарушение закона введут административную ответственность.