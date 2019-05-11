Z Архив новостей новости
5 16 6 730
15:00, 11 мая 2019

Суд в Киеве отказался запрещать закон об обязательном использовании украинского языка

Иск в окружной административный суд Киева подала одна из общественных организаций Украины. Его предъявили к председателю Верховной рады Андрею Парубию. Истцы через суд хотели запретить ему подписывать закон об украинском языке и отправлять документ на подпись президенту страны. Суд пришёл к выводу, что заявитель не доказал противоправности действий спикера парламента, не предоставив ни одного обстоятельства нарушений в своё подтверждение. Кроме того, двое депутатов Верховной Рады, согласно регламенту, инициировали процедуру отмены решения парламента о принятии этого закона, отмечает агентство УНИАН. Сам Парубий назвал иск цитата «попыткой пророссийского реванша», об этом он написал у себя в фейсбуке. Спикер парламента заверил, что закон на следующей неделе подпишут, и он вступит в силу.

Отметим, что избранный президент Украины Владимир Зеленский после победы на выборах обещал проверить документ на соответствие конституции.

Закон об украинском языке Верховная рада приняла около двух недель назад. Он станет единственным государственным языком страны. На нём обяжут разговаривать всех чиновников и руководителей госорганов, он будет обязательным для всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. За нарушение закона введут административную ответственность.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 123 6 16609 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Окуджава был гражданином Если бы не он, мы все были бы немного другими, и наше восприятие войны, и наша память о ней были бы другими…

5 126 6 12792 09.05
Kпамять, войны, общество, творчество, мнения
Блоги

В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...

5 420 6 46493 07.05
Kпятигорск, дети, день победы, фото, события
Блоги

+ Парад Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади Владимир Путин: Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков…

5 242 6 28455 09.05
8читать ;смотреть
Kдень победы, видео, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Победа — с заключенными. Не с НКВД В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…

5 109 6 12869 05.05
Kполитика, память, история, мнения
Блоги

Анна Федорова Политтехнолог и феминистка

Никакой романтизации войны в этом не вижу Война нанесла России такую жуткую травму, что хоть немного вдохновения и гордости нам тоже причитается. Героические образы защитников. Парады, да. «Бессмертный полк»...

5 260 6 31433 08.05
Блоги

+ Шествие «Бессмертного полка» в Москве Шествие «Бессмертного полка» в Москве Прямая трансляция…

5 54 6 6881 09.05
Kдень победы, акции, видео, события
Блоги

Елена Чижова писатель, директор Санкт-Петербургского ПЕН-клуба

Блокадная память Постепенно приходишь к выводу, что в трагедии ленинградской блокады виноваты Гитлер и Сталин: эту трагическую фугу, они, два самых страшных диктатора XX века, сыграли в четыре руки…

5 146 6 20220 09.05
Kистория, общество, блокада, память, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Очиститься от сталинщины. Открытое письмо председателю ЦК КПРФ Г. Зюганову Вы, Геннадий Андреевич, откровенно заменяете память о войне возвеличиванием Сталина и пытаетесь дискредитировать тех, кто «борется с портретами»...

5 113 6 16066 07.05
Kистория, сталин, общество, события
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Сталинисты устроили праздничное шествие по центру Москвы Участники признавались, что Сталин по сей день служит для них авторитетом…

5 214 6 33388 09.05
Kсталин, акции, день победы, вторая мировая, общество, история, фото, мнения
Блоги

Сергей Глазьев: Оккупация Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…

5 363 6 57388 07.05
Kукраина, донбасс, политика, сша, зеленский, рф, мнения
Новости

Президент Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной Лиги упал, запнувшись о красный ковёр Это произошло, когда глава государства приветствовал трибуны…

5 77 6 12660
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Давайте организуем акцию «Бессмертный барак» Давайте организуем акцию «Бессмертный барак» Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы в какой-то из важных дней — это может быть международный день политзаключённых, это может быть день издохновения палача Сталина, надо проводить такую же акцию…

5 145 6 24343 10.05
Kобщество, акции, история, видео, мнения
Блоги

Кусок эфира

Аркадий Дубнов: Мы должны скорбеть, а не праздновать Я не понимаю, почему ради этой мерзкой политики удержания власти и консолидации вокруг этого праздника огромное количество людей должны быть обмануты в истинных целях вот этого победобесия…

5 168 6 29045 08.05
Блоги

Сергей Волков

Для Нюты и реальное завтра — уже поздно Ей реально стыдно за каждую упущенную минуту. А мне стыдно, потому что я так не могу. Я могу отложить на завтра и послезавтра, на через неделю или месяц. «Никто ж не умрет, если я не сделаю». У Нюты — умрут…

5 92 6 16050 09.05
Kобщество, помощь, мнения
Блоги

Николай Кочелягин режиссёр, выпускник журфака

Победобесия нет, но есть маразм Позитивно празднование воспринимают только молодые люди и поколение за 80. Остальные пенсионеры и предпенсионеры испытывают горечь, раздражение, «смешанные чувства» или наплевательство…

5 260 6 46469 08.05
Kистория, войны, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Трибунал ООН в Гамбурге провел заседание по делу задержанных Россией украинских моряков В качестве заявителя выступает Украина, и она хочет добиться освобождения своих людей, — сказал в эфире «Эха Москвы» адвокат одного из задержанных Илья Новиков…

5 17 6 24820
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Очень быстро стало ясно, что речь идет не просто о взбрыке батьки, а о некотором количестве нефти, которая заполняет — на минуточку — 2 тысячи километров нефтепровода…

5 111 6 129698 04.05
#слушать 49:20 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование

3091817
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5373 05.05
Блоги

Пилот гражданской авиации: О катастрофе Superjet в ШРМ Ежегодной тренировкой «немедленного скорейшего возврата» вы формируете модель поведения, которую пилоты применяют на практике. Вы учите пилотов спешить. Спешка неминуемо ведет к ошибкам, иногда катастрофическим…

5 207 6 277427 06.05
Kавиация, катастрофы, самолеты, трагедии, события
Блоги

+ Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен? Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен? «Где эффективность, где самолеты, где деньги?» Спикер СФ критиковала SSJ-100 за пять месяцев до трагедии в Шереметьево…

5 164 6 254708 06.05
8читать ;смотреть
Kавиация, рф, матвиенко, аэрофлот, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7811399
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4032595

Сегодня в эфире