В Москве на Лубянке сегодня прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»*

Проведению акции пытались помешать представители проклемлевского движения СЕРБ, которые провоцировали конфликты. При этом полиция не реагировала, — рассказал «Эху Москвы» глава движения «За права человека» Лев Пономарев. Пономарев добавил, что в понедельник на Лубянке пройдет прогулка в поддержку фигурантов дела «Сети»*, которых обвиняют в организации террористического сообщества и попытке свергнуть власть.

*деятельность организации запрещена на территории РФ