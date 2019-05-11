В сотни миллионов долларов оценивает президент Белоруссии Александр Лукашенко ущерб от загрязненной нефти, поступавшей в страну по трубопроводу «Дружба».

Из-за поступления некачественной нефти в нефтепровод «Дружба» два нефтеперерабатывающих завода были загрязнены. Белоруссия недополучила определенную прибыль, валютную выручку, транзит, страна потеряла сотни миллионов долларов, заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что президент России Владимир Путин понимает, что этот ущерб придется компенсировать, но этот вопрос главы государств пока не обсуждали. Лидер Белоруссии выразил надежду, что Москва не будет оспаривать размер ущерба, который сейчас оценивают специалисты, и судиться по этому поводу странам не придется. Лукашенко также подчеркнул, что вопрос компенсации он не собирается увязывать с ситуацией вокруг налогового маневра, из-за которого экономика Белоруссии несет потери. Напомню, что с этого года страна импортирует нефть из России на новых условиях, неся при этом дополнительные издержки. Ранее Лукашенко предупреждал Путина, что если Минск не получит компенсацию за маневр, Москва может лишиться своего единственного союзника на западном направлении.

Ранее российская сторона подтвердила, что поставляемая по нефтепроводу «Дружба» была загрязнена. По версии Следственного комитета, некачественное сырье слили в магистральный трубопровод несколько компаний, чтобы скрыть хищения