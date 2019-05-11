В Верховную Раду поступило несколько законопроектов с разными датами инаугурации Владимира Зеленского

В частности, представители фракции «Блок Петра Порошенко» предложили провести церемонию в два этапа, последний из которых должен состояться 3-го июня. Это объясняют необходимостью обеспечить широкое участие общественности. Среди других вариантов 28 мая и 1 июня.

Сам избранный президент Украины Владимир Зеленский добивается проведения инаугурации в следующие выходные. Это необходимо, чтобы остановить кадровые перестановки, за которые взялась уходящая власть, — сказал Зеленский в видеообращении к Верховной Раде.

По украинским законам президент может распустить парламент не позднее, чем за 6 месяцев до новых выборов. То есть Зеленский для роспуска Верховной Рады должен вступить в должность до 27-го мая.